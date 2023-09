“Ganna ging als een bejaarde door de laatste bocht”: Milan Menten (Lotto-Dstny) baalt na gemiste sprintkans

Milan Menten (26) wacht in deze Vuelta nog altijd op een echte sprintkans waarbij hij vol kan aangaan. In Oliva zat die eraan tot komen tot Menten voor de laatste bocht Filippo Ganna liet invoegen: “Ineens ging hij vol in de remmen. Sprint gedaan.”

Totale hectiek in de laatste tien kilometer in de Vuelta, waarbij twee valpartijen de voorbereiding op de sprint compleet in de war stuurden. “De renners zijn gewoon gevaarlijk”, vindt Milan Menten. “Iedereen is gek. Ineos, Jumbo… Jonas Vingegaard zat te kwakken op leven en dood. Dan vraag ik mij af waarom? Die klassementsmannen maken het extra gevaarlijk. Op drie kilometer stoppen ze met trappen en dan zakken ze er compleet door.”

Desondanks leek Menten op weg naar een prima resultaat. Ploegmaat Jarrad Drizners bracht hem uitstekend naar voor. “Op driehonderd meter voor de laatste bocht zat ik echt ideaal”, aldus Menten. “Maar dan zag ik Ganna rechts van mij zitten. Ik liet hem er tussen, in de veronderstelling dat hij vol zou aangaan. Jammer genoeg ging hij als een bejaarde door de bocht, echt vol in de remmen. Iedereen kwam erover langs links en de sprint was gedaan.”

Menten finishte uiteindelijk als vijftiende. Voor een nieuwe sprintkans is het wachten tot volgende week donderdag. Zover wilde de snelle man van Lotto-Dstny echter niet vooruit kijken: “Eerst nog twee keer de bergen over en dan is er de rustdag.”