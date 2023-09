Heusden-Zolder

Kiana Vanderbiesen (16) uit Koersel mag België vertegenwoordigen in de finale van ‘Chinese Bridge’, een internationale welsprekendheidswedstrijd Chinees voor buitenlandse studenten. het is niet alleen een enorme kans voor Kiana, het is ook een belangrijke mijlpaal voor het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder, waar al sinds 2005 Chinees wordt gegeven.