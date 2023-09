Na een schrale 1 op 9 moet STVV zondag op bezoek bij Charleroi weer aanknopen met een goed resultaat. Aan doelman Zion Suzuki om zijn netten proper te houden. Of zoals het in een van de bekendste reggaeliederen ter wereld klinkt: ‘Iron, like a lion...’, maar dan in Charleroi. “Lion in Zion? Bob Marley? Sorry, nooit van gehoord.”