Nederlander Thymen Arensman komt zwaar ten val in alweer turbulente slotkilometers in Vuelta

Arensman, die vorig jaar in de Vuelta zesde werd en dat kunstje in de Giro nog eens overdeed, was naast Geraint Thomas de tweede kopman bij Ineos Grenadiers in de Vuelta. Voor de Britse wielerformatie was de zevende rit in de Ronde van Spanje een echte horroretappe, want ook Thomas kwam ten val en stapte onderweg zelfs even af om behandeld te worden aan zijn knie. In de openingsetappe had het team ook al Laurens De Plus verloren met een gebroken heup.