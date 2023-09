Hasselt

Vrijdag is de eerste steen gelegd van het M-gebouw, een nieuwe vleugel van 4.814 m² voor de Provinciale Kunsthumaniora (PIKOH) in Hasselt. M staat voor de middenschool, de eerste graad ART, die er vanaf 1 december 2024 gehuisvest zal worden. Broodnodig want in amper vijf jaar gingen ze in de eerste graad van 33 naar 220 leerlingen.