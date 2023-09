Moldavische dief krijgt 4 jaar voor inbraken in twee woningen en kapperszaak in Alken: “Diefstallen plegen is zijn levensstijl”

Een 40-jarige Moldaviër moet 4 jaar naar de gevangenis en een geldboete van 1.600 euro ophoesten voor het plegen van verschillende inbraken in Alken. Twee gezinnen en een kapster werden bestolen. De rechter spreekt over “een diepgewortelde criminele ingesteldheid”.

De man kwam in april van dit jaar naar ons land om doelbewust inbraken te plegen om zo geld te verdienen. Hij is volgens de procureur een echte beroepscrimineel, gezien zijn Europees strafblad waarop reeds zes veroordelingen in Duitsland staan. Zijn plannen om ook in België spullen te stelen, voerde hij uit in Alken.

De man brak eerst binnen in een woning in de Wetzerstraat in Alken door het raampje van het toilet in te slaan met een steen. Daar ging hij aan de haal met juwelen, borden en bestek. Vervolgens sloeg hij ook een raam in van een kapperszaak om daar scharen, juwelen ter waarde van 1.115 euro en 230 euro cash geld te stelen. Op 7 april ging hij dan weer aan de haal met de elektrische mountainbike van een ander gezin uit Alken.

‘Schamen voor zo’n vader’

Een moeder van een van de getroffen gezinnen nam het woord tijdens de zitting in juli. “Het is onze plicht om hier in de rechtbank duidelijk te maken wat een indruk zoiets nalaat als iemand binnenbreekt in je woning. Ons kind van 7 jaar kan sindsdien niet meer slapen omdat ze schrik heeft van dieven en mijn man doet geen oog meer dicht omdat hij wil voorkomen dat zoiets nog eens gebeurd”, klonk het. “Ik hoorde dat hij zelf ook een zoontje heeft. Hoe zou die jongen reageren als hij zoiets meemaakt? Ik hoop dat je je kan herpakken in het leven, in plaats van te stelen bij mensen die hard werken. Zo kan je kind trots zijn, in plaats van zich te moeten schamen voor zo’n vader.”

Levensstijl

De Moldaviër wentelde zich op zijn beurt in de slachtofferrol. “Sinds de politie mij heeft gearresteerd, kan ik ook niet meer slapen”, klonk het. “En ik kan de fiets wel teruggeven, maar ik zit nu in de gevangenis dus ik ga niet vertellen waar die is.” De Tongerse rechter vond die uitspraak alleszins veel weg hebben van chantage.

De rechter tilde dan ook zwaar aan de feiten. “Hij is bijzonder hardleers nu hij geen enkele lering trekt uit eerdere veroordelingen, hetgeen blijk geeft van een complete normloosheid en een diepgewortelde criminele ingesteldheid waarbij hij het plegen van diefstallen als het ware heeft verheven tot zijn levensstijl.”

De man krijgt daarom een celstraf van vier jaar en een geldboete van 1.600 euro opgelegd. Hij moet de slachtoffers schadevergoedingen van twee keer 500 euro, 2.946 euro en 2.401 euro.