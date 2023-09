Vrouw (39) krijgt 2 jaar cel omdat ze drugs op parking gevangenis verstopt nadat ze dodelijk hoeveelheid aan vriendin gaf

Een 39-jarige vrouw uit Dilsen-Stokkem krijgt twee jaar cel omdat ze een flesje amfetamines wegmoffelde in de vuilnisbak op de parking van de gevangenis. Ze moest zich aanmelden bij justitie omdat ze in januari veroordeeld werd voor het dealen van GHB aan een vriendin die nadien stierf aan een overdosis.

De 39-jarige vrouw verscheen in juli voor de tweede keer op een jaar tijd voor de Tongerse correctionele rechter. In januari veroordeelde diezelfde rechter haar tot een celstraf van drie jaar, waarvan twee jaar met uitstel onder voorwaarden, nadat ze GHB aan een vriendin had gedeald die later stierf aan een overdosis door de inname van de drugs. De vrouw moest zich op 11 mei van dit jaar, enkele maanden na haar veroordeling, aanmelden bij de gevangenis van Hasselt, maar voor ze binnenstapte, moffelde ze een flesje Wodka weg in de vuilnisbak op de parking. Toen ze terug mocht beschikken, graaide ze het flesje weer uit de vuilniszak. Later bleek dat er restanten amfetamines in zaten.

De rechter was dan ook met verstomming geslagen door de nieuwe drugsfeiten. “Als iemands dood u al niet wakker schudt, wat dan wel? Wat moet ik met u aanvangen? Ooit geraken de kansen op”, klonk het toen. Buiten het bezit van de drugs moest ze zich ook nog verantwoorden voor tien winkeldiefstallen, waarbij ze aan de haal ging met flessen sterke drank.

Complete normvervaging

De vrouw stond schoorvoetend voor de rechtbank, zei dat ze haar lesje nu écht geleerd had en vroeg om een werkstraf. De Tongerse rechter ging daar niet op in en veroordeelde de vrouw vrijdagochtend tot een effectieve celstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro. Hij verwees hiervoor naar haar strafblad. “Het is verontrustend dat ze, nadat ze eerder tot een zware bestraffing werd veroordeeld ingevolge gelijkaardige feiten met dodelijke afloop, opnieuw in het bezit van drugs werd gevonden. Het is tevens verontrustend dat de eerder opgelegde bestraffing, met gedeeltelijk probatieuitstel, klaarblijkelijk geen enkel effect heeft gehad, hetgeen getuigt van een complete normvervaging”, zo luidt het vonnis.