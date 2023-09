Dennis Praet is drie maanden out met rugblessure

Praet kwam in de eerste drie matchen van het seizoen bij Leicester nog in actie. Hij viel in in de eerste competitiewedstrijd tegen Coventry (2-1) en stond aan de aftrap in de bekerwedstrijd bij derdeklasser Burton Albion (0-2) en het competitieduel bij Huddersfield (0-1).

De Foxes degradeerden vorig seizoen uit de Premier League. In de Championship opende Leicester met een perfect rapport van 12 op 12. In de laatste twee duels kwam Praet al niet meer op het veld.

Praet is ook vijftienvoudig Rode Duivel. Hij kwam voor het laatst in actie in de Nations League-wedstrijd van juni vorig jaar in Wales (1-1). Bondscoach Domenico Tedesco nam hem op in zijn eerste selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijd in Zweden (0-3) en de oefenwedstrijd bij Duitsland (2-3) in maart, maar hij kwam niet in actie. In de selectie voor de interlands van juni ontbrak hij, net als in die van vrijdag.