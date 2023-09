Twee bestuurders aan kant gezet die onder invloed zijn van drugs of alcohol

As/Genk

De politie CARMA heeft woensdag bij controles in Genk en As een bestuurder aan de kant gezet die onder invloed van drugs reed en geen geldig rijbewijs had. Het voertuig was ook niet verzekerd en gekeurd.

De bestuurder en de eigenaar - die mee in de auto zat - begingen enkele maanden geleden dezelfde overtreding. Het parket Limburg besliste om het voertuig te immobiliseren.

Een andere bestuurder legde bij de controles een positieve alcoholtest af. Hij leverde zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen in.

Daarnaast stelde de politie twaalf verkeersovertredingen vast voor onder andere gordeldracht, vervallen keuring, gebruik gsm achter het stuur, ladingzekering, overtreding tegen de ADR-wetgeving. In totaal werden 565 bestuurders gecontroleerd.