Zo zag Parijs er in maart uit, maar dat is nu verleden tijd. — © Valerie Dubois

In Parijs is sinds vrijdagochtend geen deelstep meer te zien. Vijftienduizend exemplaren zijn er weggehaald als gevolg van een totaalverbod. In België bestaat zo’n verbod al in Leuven, maar ook elders wordt gewerkt aan restricties.