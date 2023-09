Antwerp breekt contract van Mark van Bommel open: Nederlander blijft één jaar extra bij de Great Old

Antwerp is zeer tevreden over het werk van Mark van Bommel. Hij pakte de titel, beker en de Supercup en loodste Antwerp naar de groepsfase van de Champions League. Daarnaast had hij een groot aandeel in de ontwikkeling van verschillende jongeren, zoals Arthur Vermeeren.

Daar wordt Van Bommel nu voor beloond. Zijn contract liep nog tot het einde van het seizoen, maar daar komt nu één jaar bij.