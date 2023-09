STVV’er Rein Van Helden is op zijn hoede voor verplaatsing naar Charleroi: “Een ploeg die onder haar waarde gerangschikt staat”

Charleroi miste haar competitiestart volledig en heeft er alle baat bij om tegen STVV nog eens de drie punten te pakken. “Ze tellen maar drie punten uit vijf wedstrijden maar dat geeft een valse indicatie over de kwaliteit die ze in de ploeg hebben”, blikt Van Helden vooruit. “Ik verwacht me aan een moeilijke wedstrijd. Vooral hun middenveld is sterk, met pionnen als Heymans, Morioka, Trebel en Zorgane.”

Net op het middenveld van de Kanaries liep het vorig weekend stroef toen ze ‘overpowered’ werden door het pressingvoetbal van Cercle Brugge. “We wonnen te weinig tweede ballen in de duels”, beseft Van Helden. “Dat is ook niet vanzelfsprekend tegen Cercle. We brachten ook te weinig kwaliteit aan de bal. Dat moet beter tegen Charleroi, willen we daar iets rapen.”

Van Helden is één van de jongeren die van Thorsten Fink het vertrouwen krijgt. De Genkenaar beschaamde dat vertrouwen allerminst en stond in alle vijf wedstrijden tot dusver aan de aftrap. “Natuurlijk ben ik tevreden, want voor het seizoen dacht ik niet dat ik in de plannen voorkwam. Het is ook een wereld van verschil met mijn vorig seizoen bij MVV. Daar speelde ik altijd met vier vanachter, hier doen we dat met drie of met vijf. Maar deze coach wil voetballen en die stijl ligt me. Ik hoop dit seizoen nog zo veel mogelijk minuten te maken en mezelf te blijven verbeteren.”