Nieuwe Pretenders-plaat is er, maar zonder de stoere attitude van frontvrouw Chrissie Hynde

Onoverkomelijk is dat niet, want op Relentless – opvolger van het drie jaar oude Hate for Sale – klinken The Pretenders even herkenbaar. Hyndes mooi overslaande stem vertoont niet het minste spoor van inmiddels 72 levensjaren. Wel lijkt haar stoere attitude enigszins getemperd. Het handvol potige rocksongs countert deze iconische senior met opvallend veel elegante ballads, zoals The Promise of Love en I Think About You Daily, mijmerend over het leven en vervlogen liefdes. Aan de klassieke Pretenders-platen van weleer kan Relentless niet tippen, maar een integer verlengstuk van een rijk oeuvre is dit zeker.

‘Relentless’, Pretenders, nu te beluisteren.