VOORBESCHOUWING VUELTA 2023. Rit 8 (Denia - Xorret de Cati): Ideaal terrein voor vluchters en/of slaagt Jumbo-Visma zijn volgende slag?

Kort Start: 12u55 Aankomst: omstreeks 17u30 Afstand: 165 kilometer

Het parcours

Drieduizendzeshonderd hoogtemeters in een etappe van amper 165 kilometer. Het spreekt voor zich dat de renners een loodzware opdracht te wachten staat. Vanuit startplaats Denia gaat het vrijwel meteen landinwaarts en kan het klimwerk beginnen. Drie cols van tweede en eentje van derde categorie staan er op het programma alvorens de renners beginnen aan de beklimming naar Xorret de Cati. Noem deze gerust een monsterlijke beklimming waar makkelijke stroken worden afgewisseld met stroken in de dubbele cijfers. Na de top moeten/mogen de renners nog een kleine afdaling verwerken alvorens aan een lichte oplopende weg richting de finish te beginnen.

De favorieten

Tja, dit lijkt weer zo’n etappe waar de vluchters vrije baan zullen krijgen. Tot wat dat kan leiden, zagen we donderdag. Sepp Kuss zal wellicht geen ruimte meer krijgen en ook de rode trui van Lennie Martinez valt te fel op. Als we dan toch een gokje moeten doen: Romain Bardet lijkt ons behoorlijk in conditie en staat in het algemeen klassement ver genoeg om wel een vrijgeleide te krijgen. Enfin, de samenstelling van een vroege vlucht voorspellen is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Onbegonnen werk dus.

Maar er zal ongetwijfeld op twee fronten gekoerst worden. De laatste beklimming is ook voor de klassementsrenners te aantrekkelijk om geen gebruik van te maken. Remco Evenepoel plooide donderdag vooral op de steilste stroken van de slotklim naar Javalambra en dat is een aantal renners zeker niet ontgaan. U mag er bijna zeker van zijn dat de pretendenten voor het eindklassement deze ‘puerto’ zullen gebruiken. Durft Jumbo-Visma het aan om Sepp Kuss opnieuw de loopgraven in te sturen, al was het maar om de rode leiderstrui over te nemen van Lennie Martinez. Bij Jumbo-Visma moet je met elk scenario rekening houden.

Onze favorieten *** Romain Bardet ** Bauke Mollema, Wout Poels * Thomas De Gendt, Juan Pedro Lopez, Damiano Caruso

De sleutelpunten

Natuurlijk ligt er heel wat klimwerk te wachten alvorens de renners de klim naar Xorret de Cati aanvatten maar het spreekt voor zich dat de beslissing zal vallen tijdens de laatste beklimming. Gezien de zwaarte van die beklimming zal niemand het in zijn hoofd halen om vroeger aan te vallen. Wie de rit wil winnen, zal nog wat in de tank moeten houden want stijgingspercentages oplopend tot 22 procent, dat is van het zwaarste dat er bestaat. Diegene die als eerste bovenkomt, is doorgaans ook diegene die wint. Na de top is het nog twee kilometer dalen alvorens de weg in de slotkilometer weer lichtjes slingerend begint op te lopen.

Wat u nog moet weten

De laatste keer dat de Vuelta aankwam op Xorret de Cati was in 2017. De winnaar kwam toen effectief uit de vroege vlucht maar was toen al een renner met naam en faam. Julian Alaphilippe reed samen met Rafa Majka en Jan Polanc afgezonderd over de top van de klim. Hij wachtte niet op de spurt en reed in de slotkilometer nog van zijn kompanen weg.

Xorret de Catí maakt deel uit van de Sierra del Maigmó. Startplaats Denia is dan weer een bekende uitvalsbasis voor heel wat profrenners. Onder meer het befaamde Syncrosfera Hotel van ex-wielrenner Alexander Kolobnev is in dit kuststadje gevestigd. Dit hotel heeft kamers waar de effecten van slapen op hoogte perfect worden nagebootst.

