Oh’Green neemt tuincentra Pelckmans in Turnhout en Lommel over: “Het beste van twee werelden bij elkaar brengen”

Oh’Green heeft in de Antwerpse Kempen alleen een winkel in Olen. Door de overname komen daar Pelckmans in Turnhout en het nabijgelegen Lommel bij. — © Oh'Green

Oh’Green, de toonaangevende tuincentrumketen met onder meer een winkel in Olen, kondigt de overname aan van de twee tuincentra van Pelckmans in Lommel en Turnhout. De toevoeging van deze winkels stelt Oh’Green in staat om een nog breder publiek te bereiken in de regio’s Limburg en de Kempen.

In 1977 legde Jan Pelckmans de basis van de Pelckmans tuincentra, oorspronkelijk een kwekerij. Doorheen de jaren specialiseerde en diversifieerde de groep zich door toevoeging van nieuwe categorieën, zoals interieur- en tuindecoratie, seizoenartikelen en vijvertoebehoren. De tuincentra zijn intussen uitgegroeid tot zeer performante winkels in de sector. Daarnaast is Pelckmans ook online een sterk presterende speler.

Strategisch belangrijk

De twee broers, Rudi en Tom Pelckmans, zullen aan boord blijven en een belangrijke rol spelen in de verdere exploitatie van de Pelckmans-winkels. Zij zullen eveneens hun expertise delen met de teams van Oh’Green. “Deze overname is voor de groep Oh’Green en de Pelckmans winkels strategisch zeer belangrijk”, aldus CEO Alain Hellebaut. “Dankzij deze overname breiden we ons marktaandeel verder uit. Hierdoor zullen wij absoluut schaalvoordeel en synergie kunnen bewerkstelligen, en dit in het voordeel van al onze stakeholders. Hiernaast optimaliseren wij onze winkeldekking en kunnen wij klanten nog beter bedienen”.

Merknaam blijft

De Pelckmans-winkels zullen verder onder de merknaam Pelckmans blijven exploiteren. Rudi en Tom Pelckmans: “Wij blijven onze klantenbelofte trouw en zijn overtuigd dat door deze overname onze sterktes nog beter uitgewerkt worden. Het zal interessant zijn om kennis te delen tussen beide merken en het beste van twee werelden bij elkaar te brengen.”