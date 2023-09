Lize Feryn doet oproep nadat inbrekers haar “dure lelijke frak” met emotionele waarde stelen

Lize Feryn (30) deed donderdag een emotionele oproep aan haar 143.000 volgers op Instagram. Bij een inbraak werd een leren bikerjas meegenomen die best wat emotionele waarde had voor de actrice. Enkele uren nadat ze haar verhaal online zette, kreeg ze al mooi nieuws.

Feryn schreef donderdag op Instagram dat ze op haar 21ste, zo’n negen jaar geleden, een dure leren jas kocht. Ze betaalde 400 euro voor een zwart bikerjasje met gouden patchwork van de Balmain x H&M-collectie. Lizes moeder, die altijd een “raar soort schaamte voor merkkledij” had, zag dat als een falen in haar opvoeding. “400 euro? Voor zo’n lelijke frak?”, had ze gezegd. “Ik had haar op het hart gedrukt dat de aankoop een weloverwogen beslissing was die me heel erg blij had gemaakt”, schrijft de actrice.

Wanneer haar mama ziek werd en ze veel tijd had om na te denken, begon ze te wennen aan “haar jongste dochter met een dure lelijke frak”. “Lizeke, fluisterde ze, zorg maar dat ge hem veel draagt he, als ik er niet meer ben”, herinnert de actrice zich de woorden van haar mama, die in december 2015 overleed aan de gevolgen van borstkanker.

Feryn was van plan te doen wat haar moeder had aangeraden, maar inbrekers ontnamen haar die kans. Het jasje werd gestolen - hopelijk met een paar “volgesnoten zakdoeken in”, aldus Lize. Feryn vroeg haar volgers daarom of iemand zo’n Balmain-jas heeft om aan haar te verkopen. Zo’n drie uur later kwam de actrice met goed nieuws. “Gevonden!”, schreef ze in een nieuwe post. Dankzij de hulp van H&M heeft ze binnenkort weer een “dure lelijke jas” in haar kleerkast en kan ze toch aan haar mama’s verzoek voldoen.