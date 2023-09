Rusland maakt nucleaire ‘Satan-raket’ klaar voor lancering

Rusland heeft de nieuwe intercontinentale ballistische raket RS-28 Sarmat, bijnaam: de ‘Satan-raket’, in dienst gesteld. Dat heeft Joeri Borisov, het hoofd van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos, vrijdag volgens de Russische nieuwsagentschappen meegedeeld. President Vladimir Poetin had in juni al aangekondigd dat de nucleair aangedreven raket binnenkort in gereedheid zou worden gebracht.

De krachtige raket, met NAVO-codenaam SS-X-30 Satan 2, kan volgens Russische bronnen tot vijftien afzonderlijk bestuurbare kernkoppen dragen. In Amerikaanse militaire kringen wordt dan weer uitgegaan van maximaal tien kernkoppen. De 208 ton zware raket heeft een bereik van zowat 18.000 kilometer, waardoor de raket langere routes kan nemen dan de vorige generatie. “Bijvoorbeeld over de Zuidpool in plaats van over Europa, om zo afweersystemen te omzeilen”, luidt het bij experts. “Zulke raketten hebben de Amerikanen niet.”

LEES OOK. Poetin dreigt opnieuw met versterking van Russisch kernarsenaal: “Zullen nucleaire triade verder uitbouwen”

De Russische strijdkrachten hadden de RS-28 al in april 2022 getest. De raket werd toen gelanceerd in Plesetsk, in het noordoosten van Rusland, en de namaakexplosieven wisten toen hun doelen te bereiken op het schiereiland Kamtsjatka, in het oosten van het land.

(Lees verder onder de afbeelding)

In totaal zou de nieuwe Sarmat-raket volgens de Russen een destructieve capaciteit van 40 megaton of 40.000 kiloton hebben. Ter vergelijking: de bom op Hiroshima was 14 kiloton.”