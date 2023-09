Drugsdealer (39) gevat in Beringen: zakjes met cannabis lagen in auto

Beringen

De lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo kon donderdag rond 16.30 uur een vermoedelijke drugsdealer klissen in de Mijnschoolstraat in Beringen. Dat gebeurde toen een patrouille hem wilde controleren. Daarbij roken ze een sterke cannabisgeur waarna ze beslisten om de wagen van de 39-jarige man uit Koersel te doorzoeken. Hierbij stootten ze op een hoeveelheid wiet, verpakt in afzonderlijke zakjes. De politie arresteerde de man en nam hem voor verhoor mee naar het commissariaat.

Tijdens een huiszoeking bij de verdachte werd nog meer cannabis aangetroffen, maar de inspecteurs vonden ook een kleine hoeveelheid cash en verpakkingsmateriaal.

Het parket van Limburg besloot om de man te dagvaarden in snelrecht vanwege bezit en handel in verdovende middelen. De dertiger zal zich begin oktober bij de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor zijn daden.