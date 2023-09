DERDE AFDELING. Derby in Termien, vuurdoop voor Zepperen-Brustem en Eksel en pech voor Pelt

Zepperen-Brustem (in de derby bij titelfavoriet Termien) en Eksel (tegen Berg en Dal) maken dit weekend voor het eerst hun opwachting in de nationale reeksen. Wellen ontvangt Zwarte Leeuw, Schoonbeek-Beverst en Pelt gaan buitenshuis aan de slag. Bij Esperanza is de langdurige blessure van Kjell Ven een serieuze streep door de rekening. Lees hier alle ploegnieuws van de Limburgse clubs in derde afdeling VV B.