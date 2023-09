Drie mensen raken gewond wanneer lift naar beneden valt: “Alles draaide plots in het rond en we smakten op de vloer”

Drie personen wilden afgelopen zaterdag het gelijkvloers van een flatgebouw in het Chinese Changsha bereiken met de lift, maar bij de vierde verdieping bleef het ding hangen. “Ik duwde nog op de knopjes van het bedieningspaneel”, aldus Li die nog steeds onder de indruk is van het incident. “De lichtjes gingen uit, alles draaide plots in het rond en we smakten op de vloer.” Hij en een vrouw raakten lichtgewond, maar de echtgenoot van die vrouw brak enkele lendenwervels. De lift werd gerepareerd, maar het is nog niet duidelijk waarom het ineens misliep.