Union in de wolken met loting Europa League: “Liverpool was dé gedroomde affiche”

CEO Philippe Bormans riep de loting af tijdens de vlucht terug van Zwitserland naar Brussel. Bij de naam van Liverpool begonnen alle spelers spontaan te juichen.

“Het is dan ook een droomaffiche. De hele club keek uit naar deze loting”, aldus Bormans. “Je merkt aan de reactie van de spelers dat dit is waar voetbal om draait. Dit zijn de matchen die zij willen spelen. Voor een club als Union, maar ook voor vele andere clubs spreekt Liverpool tot de verbeelding. Ook voor de fans. Dit is de top van de top. Voor Mac Allister zal dit een extra speciale wedstrijd worden tegen zijn broer. Ik weet niet of dat ooit al is gebeurd. Liverpool is absoluut favoriet in deze groep. Voor de rest zal het afhangen van de vorm van het moment, denk ik. Ook dat zijn leuke affiches. We moeten eerlijk zijn: dit is gewoon een super loting.”