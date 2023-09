Acht Kanaries opgeroepen voor nationale elftallen

Jarne Steuckers werd door kersvers beloftenbondscoach Gill Swerts opgeroepen voor het eerste EK-kwalificatieduel tegen Kazachstan, dat op maandag 11 september in Leuven wordt afgewerkt. Voor de 21-jarige Truienaar betekent dit zijn eerste selectie voor een nationaal jeugdelftal. “Ik ben blij voor Jarne”, sprak STVV-coach Thorsten Fink op zijn wekelijkse persconferentie. “Dit gaat zijn ontwikkeling alleen maar ten goede komen. Dit is ook goed nieuws voor de club.”

Rihito Yamamoto, Zion Suzuki en Joel Fujita van hun kant mogen zich met de Japanse U23 opmaken voor drie kwalificatieduels voor de Asian Cup, die in 2024 in Qatar wordt betwist. Op 6 september geven de jonge Japanners Pakistan partij, op 9 september Palestina en op 12 september is Bahrein aan de beurt.

Voor het eerste elftal van Japan viel voor Daniel Schmidt en Daiki Hashioka een selectiebrief uit de bus. Zij spelen met de ‘Samurai Blue’ twee oefeninterlands: op 9 september tegen Duitsland, drie dagen later is Turkije de sparringpartner.

Vleugelverdediger Frederic Ananou werd opgeroepen voor Togo, dat op 10 september een kwalificatieduel voor de Afrika Cup speelt tegen Kaapverdië. Ananou, die ook de Duitse nationaliteit draagt, zou dan zijn vijfde cap voor het Afrikaanse land kunnen verzamelen.

Doelman Matt Lendfers tot slot mag zich met de Belgische nationale U18 opmaken voor de oefeninterlands tegen Noorwegen op 9 september en tegen Zweden op 12 september.