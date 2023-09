Er even goed uitzien als Helen Mirren op je 78ste? De actrice onthult haar geheim

Hoewel we allemaal zo onze eigen manieren hebben om aan zelfzorg te doen, is het doel hetzelfde: zo lang mogelijk in topconditie blijven. Zowel mentaal als fysiek. Op uiterlijk vlak is Helen Mirren wat dat betreft een idool van velen, want op haar 78ste ziet de actrice er piekfijn uit. Haar geheim? Een olie, helemaal niet veel kost.