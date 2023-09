Vetlesen met Club Brugge tegen ex-club, zware opgave voor Genk en Gent mag van IJsland naar Israël: ontdek hier de poules van de Conference League

Na Antwerp en Union kennen nu ook de laatste drie Belgische clubs hun poules in Europa. Er werd zojuist geloot in Monaco voor de poulefase van de UEFA Conference League. Club Brugge treft Bodø/Glimt, Besiktas en Lugano. AA Gent zit in een groep met Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk en Breidablik. Racing Genk speelt dan weer tegen Ferencvaros, Fiorentina en Cukaricki.

Genk had in pot drie het meeste kans op moeilijke tegenstanders en dat is ook uitgekomen. De Limburgers spelen tegen het stugge Ferencvaros uit Hongarije en moet het ook opnemen tegen de verliezende finalist van vorig jaar: Fiorentina. Zij worden in de groep vergezeld door het Servische Cukaricki. Genk mag dus volop aan de bak, wil het Europees overwinteren.

Maar dat geldt ook voor Club Brugge, dat een niet te onderschatten groep voor de kiezen krijgt. Hugo Vetlesen mag zich opmaken voor duels met ex-club Bodø/Glimt, dat de laatste jaren vaak kon charmeren in Europa. Verder wacht ook een pittige verplaatsing naar Turkije tegen Besiktas. Ten slotte zit ook het Zwitserse Lugano nog in Groep D, waarmee Union vrij makkelijk afrekende in de voorrondes van de Europa League.

KAA Gent heeft op papier dan misschien de meest haalbare loting van de drie Belgische teams in de Conference League. De Buffalo’s trekken mogen wel ver rondreizen. Zo speelt het tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv, het Oekraïense Zorya Luhansk en de IJslanders uit Breidablik, dat debuteert in een Europese groepsfase.

Resultaat loting groepsfase Conference League

Groep A Lille Slovan Bratislava Olimpija Ljubljana Klaksvik

Groep B KAA GENT Maccabi Tel Aviv Zorya Luhansk Breidablik

Groep C Dinamo Zagreb Viktoria Pilsen Astana FK Balkani

Groep D CLUB BRUGGE Bodo/Glimt Besiktas Lugano

Groep E AZ Alkmaar Aston Villa Legia Warschau Zrinjski

Groep F Ferencvaros Fiorentina RACING GENK Cukaricki

Groep G Eintracht Frankfurt PAOK Saloniki HJK Helsinki Aberdeen