Ellikom, hier op een archiefbeeld, is titelfavoriet in 4D, maar komt gehavend aan de aftrap van het nieuwe seizoen. — © rr

De competitiestart in vierde provinciale zorgt bij tal van clubs meteen voor kopbrekens, want door blessures en afwezigen moeten heel wat ploegen al meteen gaan puzzelen. Zo ook bij Sporting Ellikom, de titelfavoriet van 4D. Lees hier alle ploegnieuws voor speeldag 1 in vierde provinciale. (kj/dg/ms/bs)