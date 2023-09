Max Verstappen heeft probleempje met zijn helm, maar rijdt toch snelste oefentijd

Max Verstappen kan dit weekend in Monza de eerste worden die tien F1-races op rij heeft gewonnen. Hij is alvast goed begonnen met de snelste tijd in de eerste vrije training. Op de harde band klopte hij de jarige Carlos Sainz.

De eerste vrije training was een sessie zonder veel verhaal. Max Verstappen (Red Bull-Honda) had klachten over zijn helm, die omhoog trok aan hoge snelheden. Zhou Guanyu (Alfa Romeo-Ferrari) rapporteerde dat de auto te veel tegen de grond sloeg. Maar verder geen drama. Of het moet wat slipstream-tests zijn. Op de snelle baan maken de extra tienden van een slipstream vaak het verschil in de kwalificaties, maar de twee auto’s van elk team moeten dan perfect samenwerken. Daar werd al eens op geoefend.

© AP

Het logo van Bruce McLaren bij McLaren. — © McLaren

Groene lijnen bij Alfa Romeo. — © AP

Tijd genoeg dus om te kijken naar de speciale livery die verschillende teams naar Monza hebben meegenomen. Ferrari heeft voor zijn thuisrace gele strepen aangebracht, die geïnspireerd zijn op de auto die in juni de 24 Uur van Le Mans won. Sauber/Alfa Romeo heeft wat Italiaans groen toegevoegd en McLaren herdenkt zijn 60ste verjaardag met het logo van stichter Bruce McLaren.

De top vijf reed zijn tijd op harde banden en de meeste rijders beperkten zich tot lange runs. Verstappen reed de snelste tijd voor jarige Carlos Sainz - 29 geworden. Felipe Drugovich, vorig jaar kampioen in de F2, mocht testen met de Aston Martin van Lance Stroll.