Titelfavoriet Lutlommel opent het seizoen in 3B met de topper tegen Opglabbeek. Moors (foto) is één van de afwezigen bij LVV. — © rr

Op de openingsdag van derde provinciale staan al meteen enkele interessante derby’s én toppers op het menu. In 3C zijn er opvallend veel afwezigen, in 3B moet een nieuwkomer al meteen een kruis maken over de rest van het seizoen. Lees hier alle ploegnieuws van speeldag 1 in derde provinciale. (fava/krth/edst)