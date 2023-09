GEMEENTERAAD. Toch 6.500 euro voor Hamonts evenement:“Jammer dat vereniging 9 maanden aan lijntje werd gehouden”

Hamont-Achel

Meerderheid: CD&V (10), Balans (1) Onafhankelijk (1)

Oppositie: Pro Hamont-Achel (10), N-VA (1)

Subsidie: De waarnemend gouverneur bevestigde in juli nog eens dat de door de oppositie voorgestelde subsidie van 6.500 euro aan het sportevenement De Groene Marathon moet worden toegekend. Eind vorig jaar werd die goedgekeurd door de gemeenteraad nadat schepen Tom Cox (cd&v) per ongeluk voor stemde. Er volgde een tweede stemming als rechtzetting waartegen de oppositie klacht indiende en gelijk kreeg van de gouverneur. Na een klacht hiertegen van de meerderheid heeft de waarnemend gouverneur nog eens bevestigd dat wijzigingen niet meer mogelijk zijn na een gesloten stemming, en de betreffende besluiten werden ook nietig verklaard. ”Het is maar weer eens het bewijs dat we vanaf het begin gelijk hadden. En we betreuren dat jullie een organisatie 9 maanden aan het lijntje hebben gehouden”, sneerde Roger Mertens (N-VA) naar de meerderheid.

Verkeer: In Achel wordt aan het Michielsplein op een deel van de stoep een witte lijn aangebracht op 50 cm van de stoeprand. “Op die manier willen we de nu smalle parkeerstrook verbreden en kunnen geparkeerde voertuigen veiliger langs de weg staan”, stelde burgemeester Theo Schuurmans (cd&v). “Nu staan die auto’s op de rand van de weg en sneuvelen er regelmatig spiegels. Door de zeer brede stoep is deze aanpassing hier geen probleem.” Roger Mertens (N-VA) onthield zich en pleitte voor een structurele oplossing. “Kunnen we dan op niet beter op termijn de parkeerstrook echt breder maken, in plaats van wagens half op de stoet te laten parkeren.” Schuurmans reageerde dat de ingreep niet nieuw is en somde enkele voorbeelden op. “Die witte lijn is een snelle oplossing. Een structurele herinrichting zou ook een kostenplaatje hebben, en ik betwijfel of die in verhouding zou zijn tot het probleem.”

Horeca: Oppositieraadslid Jacky Umans (Pro) informeerde naar de uitbating van het Forum, de horecagelegenheid langs het stadhuis in een gebouw van de stad. “De vorige uitbaters die wilden stoppen, hebben opvolging gevonden”, stelde schepen Tom Cox (cd&v). “In onderling overleg kon hun opvolger alvast met de voorbereiding starten. Nu worden de laatste administratieve formaliteiten afgerond.” Umans vond het een goede zaak, maar wou weten of deze opvolging voldoende was onderzocht en behandeld door het schepencollege, wat schepen Serge Vander Linden (cd&v) bevestigde.