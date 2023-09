Regering wil maatregel om alleenstaande mannelijke asielzoekers niet meer op te vangen zo snel mogelijk van tafel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) verraste dinsdag iedereen met de aankondiging dat ze geen alleenstaande mannen meer zou opvangen. Het is volgens haar een manier om er zeker van te zijn dat gezinnen met kinderen een dak boven het hoofd krijgen. Ze nam de maatregel naar eigen zeggen omdat er de voorbije weken veel gezinnen met kinderen in ons land aankwamen. “Ik wil niet dat er kinderen zijn die op straat moeten slapen”, liet ze verstaan.

Maar de beslissing zorgde voor veel kwade reacties. Bij organisaties zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen, maar ook bij de eigen coalitiepartners. Vooral Groen/Ecolo en de PS lieten van zich horen. Voor de bijeenkomst van de regering vrijdag spuide Groen-vicepremier Petra De Sutter nog eens nadrukkelijk haar gal. Ze eiste de intrekking van de maatregel. “Wat we zien, is het afglijden van standaarden. Vorig jaar hadden we dezelfde discussie. Toen was de belofte dat niemand op straat zou slapen. Dat was een engagement, een belofte, die niet is ingelost. Nu zeggen we: toch alleenstaande mannen en volgend jaar misschien gezinnen met één kind. Dit kan niet verdergaan op deze manier,” klonk het klaar en duidelijk.

Op de persconferentie na afloop van de ministerraad bleek dat de instructie niet meteen wordt ingetrokken, maar dat de regering zich voorneemt om dat wel zo snel mogelijk te doen. “We doen er alles aan om de maatregel zo kort mogelijk te houden”, verklaarde Nicole De Moor. Ondertussen wordt er verder gezocht naar extra opvangplaatsen, ook al zijn er met 35.000 nu al een recordaantal. De staatssecretaris beklemtoonde ook dat alleenstaande mannen ondertussen voort asiel kunnen aanvragen en niet aan hun lot worden overgelaten. Samen met het Brussels gewest wordt gekeken waar ze binnen de daklozen- of winteropvang een plek kunnen krijgen.

Winterplan

De Moor heeft ook al een nieuw winterplan op tafel gelegd. Daarbij wordt onder meer gekeken naar campings en jeugdinfrastructuur die niet worden gebruikt. Die samenwerking bestaat al, maar zou worden uitgebreid. De cd&v’ster had het ook over satellietcentra, kleine infrastructuur die ook kan worden gebruikt om mensen in onder te brengen. De regering riep overigens alle ministers op om binnen hun bevoegdheid Fedasil te helpen.

“We zijn ons bewust van onze verplichting om opvang en bescherming te voorzien. Maar we leveren nu al ongeziene inspanningen. We hebben nog nooit zoveel collectieve opvang voorzien en nog nooit zoveel middelen ingezet. Maar onze betrachting is wel om er alles aan te doen om de situatie onder controle te krijgen. Dit is een tijdelijke instructie die het mogelijk moet maken om ondertussen oplossingen te zoeken”, verklaarde premier Alexander De Croo.