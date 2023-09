28 personen opgepakt bij extra controles in station Brussel Zuid

Bij de controleacties die donderdagnamiddag en -avond zijn uitgevoerd in en rond het station Brussel Zuid, zijn in totaal 28 personen opgepakt. Dat meldt de federale politie vrijdag: “Er werden zeventien gerechtelijke dossiers opgestart, onder meer voor diefstal, verboden wapenbezit, valse documenten, en drugsbezit, en één agent van de lokale politie Brussel Zuid raakte gewond toen een verdachte zich weerspannig gedroeg.”

Afgelopen zaterdag vond in en rond het Zuidstation al een grootscheepse controleactie plaats, waarbij in totaal 56 personen werden opgepakt. Die politieactie kwam er nadat de federale regering maatregelen aangekondigd had om de leefbaarheid en de veiligheidssituatie aan het station te verbeteren. De afgelopen weken kwamen immers verschillende verhalen naar buiten over de overlast en criminaliteit in en rond het station.

De bedoeling van de controleacties is zowel om mensen die criminele feiten plegen, te arresteren, als om de hulpbehoevende mensen in het station, zoals daklozen en drugverslaafden aan te spreken en hen te kunnen doorverwijzen naar de sociale hulporganisaties. De komende weken zullen nog gelijkaardige acties volgen.