Kleinere pretparken kregen minder bezoekers over de vloer wegens natte zomer

Plopsaland De Panne kreeg ongeveer even veel bezoekers als in de zomer van 2022, klinkt het. Het park zet in op een “all weather ervaring”, met twee binnenzones. De indoorparken van de groep deden het dankzij het regenweer veel beter dan vorig jaar, terwijl de waterparken minder bezoekers ontvingen. Ook Plopsa Coo, het kleinere park in de Ardennen, loopt “een beetje achter ten opzichte van vorig jaar”.

Het pretpark Bellewaerde in Ieper heeft “op zich geen slechte zomer gehad, maar het weer was wel bepalend”, zegt marketingdirecteur Filip Van Dorpe.

Pairi Daiza rapporteert dan weer een groei in aantal bezoekers van 2 à 3 procent. Met culturele activiteiten in de dierentuin wist het park extra bezoekers te lokken, zegt een woordvoerder. De logementen in het park waren de hele zomer voor 99 procent volzet. Daarnaast kochten ook meer mensen een abonnement.

De uitbater van de Zoo van Antwerpen en Zoo Planckendael zegt dat de bezoekerstrend op het eerste gezicht vergelijkbaar is met de vorige zomerperiode.

Bobbejaanland blijft vaag, maar erkent dat “het onstabiele zomerweer de resultaten tijdens de zomermaanden niet zo gunstig heeft beïnvloed”. Toch spreekt de pretparkuitbater over een “aanvaardbaar” resultaat. “De weekends in september en de Halloweenperiode komen er nog aan. Die periode is minstens even belangrijk voor ons. Dan is het pas tijd voor een echte eindbalans.”

Boudewijn Seapark in Brugge meldt een daling van het aantal bezoekers van 13 procent tegenover de zomer van 2022. De daling zat voornamelijk in juli, klinkt het daar. “In de traditionele topweek met de feestdag op 15 augustus merkten we zelfs een lichte stijging tegenover diezelfde week in 2022.”

Mini-Europa tot slot telde 14 procent meer bezoekers dan vorig jaar, maar dat lag enkel aan buitenlandse toeristen. Uit eigen land kwamen er minder mensen naar het miniaturenpark.