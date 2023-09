Politie Carma neemt auto van driftende chauffeur al voor tweede keer in beslag

Genk

De politie Carma nam donderdag al voor de tweede keer in enkele maanden tijd een auto bestuurlijk in beslag. Dat gebeurde in de Woudstraat in Genk. De bestuurder reed gevaarlijk en onverantwoord aan hoge snelheden op de Hengelhoefdreef en in de Woudstraat. de chauffeur liet zijn auto driften en bracht daarbij andere weggebruikers in gevaar.

De politie zetten de auto aan de kant en was onverbiddelijk: het voertuig werd bestuurlijk inbeslaggenomen getakeld. Het parket Limburg gooide daar nog eens twee weken rijverbod voor de overtreder tegenaan terwijl de overtredingen werden vastgelegd in de nodige pv’s. De bestuurder zal nu nog gehoord worden door burgemeester Wim Dries (CD&V).

Korpschef Geert Verheyen van de lokale politie Carma duidt er nog eens op dat ze zullen blijven inzetten op zulke maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen. “Bestuurders die gevaarlijk en onverantwoord rijden pakken we aan. Ze riskeren hun rijbewijs kwijt te spelen en we nemen hun wagen in beslag.”