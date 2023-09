Maarten Deroey (VC Feniks Haacht) denkt eindelijk weer aan volleybal: “Die gemiste EK-kwalificatie heb ik heel erg op mezelf genomen ”

Vorig jaar maakte Maarten Deroey zijn comeback in het volleybal als assistent-trainer bij VC Feniks Haacht. Dit jaar neemt hij het roer in handen. Nadat hij er zijn volleybalcarrière startte en stopte (toen nog De Mitters Wespelaar), is het coachen een volgende puzzelstukje.

“Tot vorig jaar ben ik een tijdje uit het volleybal geweest. Ik heb het volledige verhaal nog niet tegen veel mensen verteld, maar enkele jaren geleden heb ik een moeilijke periode doorgemaakt. Ik werkte bij de Topsportschool enkele jaren als assistent-trainer en kreeg later de kans als hoofdtrainer. Ik had toen een erg getalenteerde lichting ter beschikking, maar we slaagden er helaas niet in ons te kwalificeren voor het EK. Ik heb dat toen erg slecht verwerkt. Ik nam al de schuld op mezelf. Het voelde als falen. Een paar dagen na die laatste wedstrijd had ik al snel mijn ontslag gegeven en stapte zo vrij bruusk uit het volleybal. Ik koos ervoor om mijn tijd en energie te verschuiven naar andere zaken.”

“Ik ben toen intensief beginnen Thaiboksen, we hebben verschillende verbouwingen doorgevoerd aan ons huis, ik heb mijn eigen zaak verder uit de grond gestampt en sinds een paar jaar hebben we ook een zoontje. Omdat ik voorheen zoveel met volleybal bezig was, kreeg ik nog geregeld aanbiedingen. Ik heb er toen bewust voor gekozen om dat af te bakenen en er niet op in te gaan.”

Slowify

“Ik heb erg veel geleerd uit die situatie en kijk er nu anders op terug. Het was goed om mezelf beter te leren kennen. Ook professioneel probeer ik nu via coaching andere mensen te helpen in de bedrijfswereld. Het motto van Slowify is niet voor niets accelerate by slowing down. Het idee is om een stapje terug te zetten en je basis sterker te maken, om dan je individu of team sterker te maken. Ik wil graag vanuit mijn eigen ervaringen mijn steentje bijdragen tot meer productiviteit. We focussen ons voorlopig op de Vlaamse kmo’s. Je merkt dat zij vaak echt willen investeren in hun werknemers. Het is belangrijk dat de zaakvoerder zelf gelooft in het proces.”