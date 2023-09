Nog vijf zeges nodig om Pogacar te onttronen: Jasper Philipsen wil heimelijk nog zegekoning worden

Niet enkel Mathieu van der Poel staat in Plouay aan de start, ook Jasper Philipsen (25) maakt de verplaatsing naar Bretagne. De Limburger is nog ambitieus, merkt ploegleider Christoph Roodhooft.

“Hij heeft ons laten weten dat hij nog zo veel als mogelijk wil winnen, ondanks vier ritzeges en de groene trui in de Tour en een toch lang seizoen. Hij zit momenteel aan elf overwinningen, maar stelde vast dat Pogacar zestien zeges achter zijn naam heeft staan. Hij wil heimelijk nog proberen om zegekoning te worden en neemt er daarom bijvoorbeeld ook nog de Ronde van Turkije bij.”

En dat vindt Roodhooft knap. “Het is toch opmerkelijk hoe iemand aan het eind van het seizoen toch de ambitie heeft om nog zo veel als mogelijk wedstrijden te winnen. Als dat nog je stille wens is na een lang seizoen, dan bewijst het voor mij ook weer dat binnen de ploeg alles in balans is. Als renners daar zelf nog mee afkomen, dan klopt het plaatje.”