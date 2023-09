Kunstuur is een laagdrempelige expo in Hasselt. — © rr

Hoe komt het dat premier De Croo zoveel weet over fruitbomen? Wat had Arno zaliger met dronkaards? En is het waar dat je van fietsen in de fitness geil kan worden, zoals Saartje Vandendriessche beweert? Je komt het allemaal te weten in de nieuwe expo van Het Kunstuur.