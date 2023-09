Hoeselt-Vlijtingen (hier op een archiefbeeld) is de topper van de eerste speeldag in 2A. — © Bart Borgerhoff

Een topper, een duel tussen twee degradaten, enkele derby’s. De eerste speeldag in tweede provinciale heeft het allemaal in petto. In 2A werd een speler van Landen onwel tijdens een oefenwedstrijd, maar verder onderzoek bracht niets aan het licht. En in 2B werd een keeper omgevormd tot spits, maar hij ligt in de lappenmand.Lees hier alle ploegnieuws van speeldag 1 in tweede provinciale. (rome)