De gitaar die Salim Seghers al 57 jaar bewaart: “Collega-muzikanten konden niet geloven dat ik er zo eentje had”

De hele zomer lang keren we elke week terug naar de jeugdjaren van een bekende Limburger. Deze reeks is het werk van eerstejaarsstudenten Journalistiek van Hogeschool PXL.

Salim Seghers net voor een repetitie van het driemansorkest dat hij in 1966 oprichtte. — © RR

Op de foto zien we Salim - echte naam Jos Aerts - net voor een repetitie van het driemansorkest dat hij in 1966 oprichtte. Broer Leon was drummer en baas van het orkestje, hij regelde onder meer de contracten en de repetities. Jef Geuns uit Hechtel was orgelist. “Ik was zanger-gitarist”, herinnert Salim zich. “Ik speelde op een gewone elektrische gitaar, zoals iedereen er eentje had. Maar toen zag ik The Rolling Stones optreden met gitarist Brian Jones, die de show stal met een geweldige solo op zijn Vox, een elektrische gitaar met een aparte druppelvormige body. Ik wist meteen: ik moest ook zo’n gitaar hebben.”

Maar de Vox Mark VI was moeilijk te vinden, tot het toeval Salim een handje hielp. “Ik kwam een ander orkestje tegen van wie de gitarist zijn zwarte Vox wilde verkopen omdat hij die veel te zwaar vond”, vertelt de Perenaar. “Ik heb die dan voor een mooi prijsje kunnen overnemen. Collega-muzikanten vroegen me steeds hoe ik aan die gitaar kwam. Ze konden niet geloven dat ik er zo eentje had, want die Vox kostte toen veel geld. Ik heb deze gitaar altijd bewaard. Maar ik kan je zeggen: als die een paar uur rond je nek hangt, ben je blij dat je ze weer kan af doen.”

Doorbraak

Salims doorbraak kwam er in 1971 met Verlaat Me Nooit, zijn grootste hit en tevens debuutsingle. Het liedje schopte het zelfs tot nummer 1 in de Vlaamse hitparade, ook weer met dank aan een toevallige ontmoeting. “Ik was met mijn orkest de studio ingetrokken om Tranen Van Jou op te nemen, een liedje dat ik zelf geschreven had”, vertelt Salim Seghers. “De opname was gelukt, het liedje klonk goed, maar het was kwalitatief toch niet goed genoeg om op plaat te zetten. Er zat nog man in de studio die na ons geboekt stond om op te nemen met zijn zangeres. Dat was Leon Lambrechts. Hij vroeg me of ik bij een platenfirma zat, wat niet het geval was. Toen zei hij mij dat we Tranen Van Jou opnieuw zouden gaan opnemen.”

En zo stond Salim Seghers drie weken later in een studio in Brussel tussen violen piano’s, saxofoons... “Dat was zo cool. Leon Lambrechts liet de muziek horen en dat klonk echt prachtig. Toen was het mijn beurt om te zingen. Ik nam de tekst van Tranen Van Jou erbij, maar plots trok Leon het blad uit mijn handen en gaf hij mij een andere tekst, die hij geschreven had. Hij had Tranen Van Jou veranderd in Verlaat Me Nooit. Zo is het echt begonnen voor mij”, aldus Salim, die zijn muziekcarrière 40 jaar lang combineerde met zijn job als meester Jos.

57 jaar na zijn aankoop heeft Salim de Vox-gitaar nog steeds in zijn bezit. — © Dick Demey

Will Tura

Maar voor het zover was, kreeg Salim een belangrijke les van Will Tura. “Will was mijn grootste idool, vandaag nog steeds. Ik mocht af en toe met mijn gitaar bij hem thuis op bezoek. Op een zekere dag vroeg ik hem om eens een liedje voor mij te schrijven. Will beloofde dat hij dat ging doen. Toen ik hem een tijdje later tegenkwam tijdens een concert, vroeg ik hem wat gepikeerd waarom hij nog altijd geen liedje voor mij had geschreven. Will pakte mij vast en zei: Jij moet je eigen liedjes schrijven.Jij kan dat!En als je een liedje geschreven hebt, kom het dan bij mij thuis laten horen. Dus schreef ik een liedje en reed ik met mijn papa achterop zijn Vespa naar Steenokkerzeel, want ik was nog maar 16 jaar en mocht nog niet zelf rijden. Bij Will thuis zong ik dan mijn liedje, begeleid op mijn gitaar. Tura zei: Ik vind het niet slecht. Het is een mooi begin, maar dat is het nog niet hè. Blijven doordoen, je ziet dat je het kan!” Zo ben ik eigenlijk zelf beginnen met liedjes schrijven en was ik vertrokken.”

Lloret de Mar

Op zijn 74ste is Salim Seghers nog altijd razend populair, getuige zijn fanreizen. “Op een dag belde iemand van reisbureau Staf Tours Lommel bij mij aan om te vragen of ik niet met mijn fans naar Lloret de Mar in Spanje wilde gaan tijdens het Allerheiligenverlof”, vertelt Salim. “Op vakantie gaan tijdens het Allerheiligenverlof, dat werd in 1971 niet gedaan. Iedereen ging naar het kerkhof, ik ook.”

“Uiteindelijk heb ik wel toegegeven, maar ik geloofde niet dat er veel volk zou meegaan. Staf Tours zou alles organiseren, ik moest er alleen voor zorgen dat ik een avond kon optreden met mijn orkest. De eerste reis hadden we 112 mensen bij. Familie en fans, de chauffeurs van de bussen met hun familie en dan nog de mensen van Staf Tours zelf. We waren met drie bussen. Vorig jaar hadden we 1.360 mensen bij, ik heb echt geweldige fans.”

