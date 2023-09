GEMEENTERAAD. Nieuwe ontmoetingsplek moet Reppelse gemeenschap verbinden

Bocholt

Meerderheid: Via: 9 zetels, Samen: 3 zetels, N-VA 4 zetels

Oppositie: Nieuwe Unie: 5 zetels , Bocholt Beleeft: 1 zetel, onafhankelijk: 1 zetel

Centrum Reppel: Samen met basisschool ‘De Geluksvlinder’ pakt de gemeente de omgeving rond de kerk en de speelplaats van de school aan. “Omdat de kerk een nieuwe dubbele functie kreeg, kerk en buurthuis, wordt de omgeving aangepakt en wordt er een nieuwe speelplaats aangelegd. Die speelplaats zal ook buiten de schooluren als ontmoetingsplaats fungeren voor de Reppelse gemeenschap”, zegt schepen Vanmierlo (Samen). Ook komt er een verbinding en doorgang tussen de schoolomgeving en de kerk. Villa Replo, KSA Reppel, kan rekenen op een bijkomende berging, een fietsenstalling en een luifel in de speelzone worden ook voorzien. Ageon voorziet eveneens een betoelaging. Luc Martens (NU) vraagt of het openstellen van speelplaatsen voor andere verenigingen ook in andere kleinere schoolgemeenschappen kan toegepast worden. Een voorstel dat men onderzoekt. De werken worden geraamd op 703.930 euro. Het gemeentelijk deel bedraagt 516.109 euro.

Exploitatietoelage: Parochiaal Tehuis Lozen vzw kan rekenen op een nominatieve exploitatiebijdrage van 1.373 euro. “Een compensatie voor infrastructurele aanpassingen en extra energiekosten doordat meer verenigingen gebruik maken van het klooster van Lozen. De vzw kan ook rekenen op een maandelijkse nominatieve exploitatietoelage van 150 euro als compensatie voor extra exploitatiekosten, energiekosten, schoonmaakkosten, onderhoudskosten grasvelden. Doordat meer verenigingen gebruik maken van het klooster van Lozen”, zegt schepen Jan Verjans (Via). Ook de Bocholter Boerenhalle krijgt een toelage van 15.951 euro.

Natuurpunt: De  Bocholtenaar die boompjes koopt bij Natuurpunt ontvangt bij een minimum aankoopbedrag van 15 euro, gratis ofwel drie bomen ofwel een zakje meerjarig bloemenzaadmengsel. De gemeente voor ziet een betoelaging voor deze gratis producten.