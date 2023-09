Termien en Zepperen-Brustem vechten op de openingsspeeldag in 3B meteen een derby uit. Ex-ploegmaats Bram Valkeners en Jens Lowies blikken vooruit. “Termien - met Bram in doel - is favoriet, maar als ik verlies, dan probeer ik hem te verslaan op de padelbaan”, knipoogt Lowies.