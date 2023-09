Gerechtelijk jaar start in Hasselt met wraking van rechter in Hamse moordpogingszaak

Het nieuwe gerechtelijk jaar is vrijdag in Hasselt gestart met een wrakingsverzoek van de rechter. Op de rol stond de behandeling van een poging moord aan een tankstation in Ham. Het slachtoffer liep daarbij een zwaar hersentrauma op. Advocaat Nicholas De Mot hekelde de “vooringenomenheid van de rechter” tijdens het verhoor ter zitting.

De feiten dateren van 9 april 2021 en speelden zich af aan tankstation Unoil langs de Staatsbaan in Ham, vlak aan de oprit van de autosnelweg. De bron van alle ellende was de afgesprongen verkoop van een woning in Tessenderlo. Een 58-jarige man uit Aalter had een optie genomen en er zelfs werken uitgevoerd, maar de deal ging uiteindelijk niet door.

“Ik ging verhaal halen”, verklaarde hij zijn aanwezigheid in het tankstation. Er was hem getipt dat de verkoper die bewuste dag aanwezig zou zijn. Het kwam niet tot een gemoedelijke babbel, maar tot een schermutseling. “Hij heeft me een duw gegeven. Daarna heb ik hem drie, vier keer met de vuist geslagen”, vertelde de betichte.

Een argument waarover betwisting bestaat, want de verdachte zou mogelijk met een baseballknuppel hebben uitgehaald. Ook is het onduidelijk of de Oost-Vlaming het slachtoffer nog enkele rake trappen verkocht terwijl hij op de grond lag.

Partijdigheid

De gevolgen waren hoe dan ook zwaar voor de 44-jarige verkoper uit Oostham. Hij belandde in een coma. Toen de man terug bij bewustzijn was, sprak de veertiger vlekkeloos Engels als gevolg van een hersenletsel. Het slachtoffer sukkelt vandaag met een zwaar hersentrauma. Hij is voor 75 procent arbeidsonbekwaam en voor 70 procent persoonlijk ongeschikt.

Tot pleidooien kwam het vrijdag niet in de zaak die het parket kwalificeerde als poging moord. Een rechter op dreef wekte tijdens het verhoor irritatie op bij advocaat Nicholas De Mot. Vooral de opmerking dat de betichte enkel maar verklaarde wat zijn raadsman in zijn conclusies had opgenomen, deed de verdediging steigeren. “U gelooft dus niet wat hij zegt. U gelooft enkel wat hij zegt wat door zijn raadsman zou zijn ingeprent. Dit is vooringenomenheid”, hekelde de Gentse advocaat de eventuele partijdigheid van de rechter.

Uitzonderlijk

De Mot diende vrijdag meteen een wrakingsverzoek in tegen de voorzitster en haar twee bijzitters. Iets wat vrij uitzonderlijk is in de Limburgse correctionele rechtbank. “Ik werk al 22 jaar aan de balie en dit is mijn eerste wraking”, telde De Mot.

Nu is het afwachten of de rechters zich terugtrekken of niet. In het eerste geval komt de zaak opnieuw voor met een nieuwe driekoppige rechtbank. In het andere geval kan de verdediging nog een procedure bij het Hof van Cassatie starten.