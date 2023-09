Wim Mennes: “De klik met Wezel was weg. Dat voelden we allebei en dan ga je uit elkaar.” — © Dick Demey

Zaterdag speelt RC Hades zijn eerste thuismatch van het nieuwe seizoen tegen nieuwkomer Wezel Sport. De Kempense ploeg pakte vorig seizoen de titel in derde afdeling onder leiding van… Wim Mennes. Jawel, de huidige coach van Hades. Mennes: “De klik was weg met Wezel. Dat voelden we allebei en dan ga je uit elkaar.”