Herstelde Remco Evenepoel voelt zich beter dan gisteren, maar wil niet spreken over super slechte dag: “Ik kon vijf minuten niet volgen, maar trek me op aan de slotkilometers”

Evenepoel moest gisteren een halve minuut prijsgeven op concurrenten Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, die onze landgenoot op de slotklim plots achterlieten. Meteen sprak iedereen over een super slechte dag van Evenepoel, maar zelf vindt hij dat overdreven. “Ik voelde me niet hoe ik gehoopt had, maar om van een super slechte dag te spreken is wat overdreven. Plots gaven zij (Roglic en Vingegaard, red.) 4 à 5 minuten vol tempo en kon ik niet volgen. Dan besloot ik maar m’n eigen tempo te rijden. Als je ziet hoe Enric Mas hen probeerde volgen en uiteindelijk explodeerde: dat zou dat ook met mij gebeurd zijn moest ik hen gevolgd hebben. Ik had gewoon de benen niet om hen te volgen.”

Daarna herpakte Evenepoel zich wel en daar trekt hij zich ook aan op. “De laatste twee kilometers lagen op meer dan 1.800 meter hoogte en daar reed ik sneller dan mijn grote concurrenten. Op m’n eigen tempo haalde ik onderweg nog veel renners in. Dat is positief en neem ik mee.” Maar Evenepoel wil niet ontkennen dat hij zich gisteren minder voelde. “Gelukkig is het vandaag beter”, aldus de renner van Soudal-Quick-Step. “Hoe ik dan herstelde? Hoh. Een ijsbad, veel eten, genoeg drinken en een goede massage: alles om zo veel mogelijk tot rust te komen.”

Vandaag volgt een rustigere dag voor de sprinters waar overleven vooral belangrijk is, Remco Evenepoel kijkt vooral al uit naar morgen. “Dan is het een soort thuisetappe voor mij waar ik naar uitkijk en op de afspraak wil zijn. Een vriend van mij die hier woont heeft de slotklim van morgen al verkend en mij al het nodige al doorgespeeld. Ik ken de etappe al bijna van buiten. Dat wordt 10 à 12 minuten vollenbak op de slotklim. Het zal hectisch worden, want de wegen zijn hier behoorlijk glad. Het belangrijkste wordt dus op de fiets blijven en klaar zijn voor die finale.”

Cian Uijtdebroeks: “Niet zo explosief als Roglic”

Nog een Belg die het gisteren bijzonder goed deed, was Cian Uijtdebroeks. De jonge renner van Bora-hansgrohe toonde zich in de groep der favorieten, maar moest toch toezien hoe Roglic en Vingegaard de rest uit het wiel reed. “Ritten zoals die naar de Tourmalet liggen me beter. De rit van gisteren lag bijvoorbeeld Ayuso en ik minder. We zijn niet zo explosief als Roglic en Vingegaard”, verklaart Uijtdebroeks. “Daar verliezen we die seconden. Nu is het aan ons om op de langere klimmen te proberen om die verloren tijd terug te pakken.”

Uijtdebroeks maakt in de Vuelta zijn debuut in een grote ronde. Maar de levensstijl die daarmee gepaard gaat, neemt hij er graag bij. “Die gedisciplineerde levensstijl vind ik niet erg. Het geeft me net meer rust in mijn hoofd als ik alles kan afmeten en zo blijf ik gefocust om mijn trainingen zo goed mogelijk af te werken. Ik ben gelukkiger als ik het wel doe dan wanneer ik het niet doe. In dat opzicht lijken Ayuso en ik wel op elkaar. Als ik op het einde van de dag kan zeggen dat ik mijn job heb gedaan, dan stemt me dat gelukkig. Een hamburger? Ik leef mijn droom. Ik ben erg blij met hoe het nu gaat. Dat soort dingen moeten laten, doet me weinig. Ik kijk op naar renners zoals Froome die zo gedisciplineerd waren. Ik wil zoals hen worden, daar hoort je eten afwegen gewoonweg bij.”