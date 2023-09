Heeft je baas iets te zeggen op hoe jij eruitziet?

Toch zijn er ook heel wat onduidelijkheden wat betreft dresscodes op het werk. We zetten een aantal basisregels op een rijtje, zodat jij potentiële conflicten met je baas kan vermijden.

Hoofddoek, hoofdzonde?

We beginnen stevig, met één van de meest controversiële kledingstukken: de hoofddoek. Hoofddoeken vormden al dikwijls het onderwerp van publieke discussies. Nochtans is het oordeel van het Hof van Justitie van de EU klaar en duidelijk: zonder duidelijke reden is een verbod op hoofddoeken op de werkvloer niet toegestaan.

Een bedrijf mag zichtbare tekenen van religieuze, politieke of filosofische overtuigingen enkel verbieden wanneer het expliciet beweert een neutrale uitstraling na te streven. In dat geval moeten werkgevers wel bewijzen dat het dragen van zo’n zichtbaar teken schadelijk kan zijn voor de onderneming. Bovendien moeten dan ook álle uitingen verboden worden. Uitsluiting van één geloof of overtuiging is een ernstige vorm van discriminatie en kan het Hof van Justitie veroordelen.

Gelijkheid en uniformiteit

Nu we het toch over discriminatie hebben: dresscodes die een onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke voorschriften, ruiken naar seksisme. Genderdiscriminatie is in strijd met de wetgeving rond gelijke behandeling en wordt enorm ernstig genomen.

Zo werd Rituals Cosmetics in 2022 bijvoorbeeld door het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens veroordeeld. Het bedrijf verwachtte enkel van vrouwelijke werknemers dat ze make-up droegen. Oneerlijk, vond een ex-medewerkster van de winkelketen. Waarom moesten haar mannelijke collega’s geen lippenstift en nagellak dragen?

De vrouw stond stevig in haar hakken – euh, schoenen –, klaagde Rituals aan en won uiteindelijk de rechtszaak. De keten paste haar beleid aan. Vandaag geldt er noch voor vrouwen noch voor mannen een make-upverplichting.

Hoe zit het dan met uniformen, waarbij de vrouwelijk variant een andere snit heeft dan die voor de mannen? Dat is een andere kwestie. Gestandaardiseerde kledij functioneert als het uithangbord van een organisatie of bedrijf en kan dus – na toestemming van een bevoegd comité – opgelegd worden aan alle werknemers.

Aan alle flight attendants, agenten en ambulanceverpleegkundigen: een rechtszaak aanspannen wegens genderdiscriminatie zal in jullie geval dus weinig uithalen.

Hittegolf in zicht

De thermometer staat op dertig graden en er is een collectieve volksverhuizing richting kust aan de gang, maar jij moet naar kantoor. Je duikt in de kleerkast om je kortste broek op te vissen. Begrijpelijk, maar misschien toch beter een alternatief zoeken. Zelfs bij de meest verzengende hitte is onthullende kledij op het werk niet zo’n goed idee.

Minirokjes, tanktops, slippers en andere Ibiza-geïnspireerde kledingstukken zijn vaak in strijd met de professionele uitstraling van een bedrijf. Je werkgever mag je er dan ook op aanspreken en van je verwachten dat je kledij draagt die een positieve indruk achterlaat, bijvoorbeeld bij klanten. Overdrijven hoeft nu ook weer niet: mantelpakjes en stropdassen zijn bij de meeste kantoorjobs het andere uiterste. Met een hygiënisch, verzorgd uiterlijk kom je al een heel eind!

En tattoos?

Wat een ‘professioneel voorkomen’ is, is natuurlijk allesbehalve zwart-wit. Bij advocatenkantoren horen hemden en blouses, bij een hippe start-up kan je je wel een T-shirt permitteren.

Ook tatoeages, piercings en kleurrijke kapsels zijn een grijze zone. Mag je werkgever daar iets over zeggen? Zomaar een verbod opleggen mag hij of zij alleszins niet. Wel kunnen er een aantal regels opgesteld worden, bijvoorbeeld wanneer de piercing een risico vormt voor de hygiëne of de veiligheid.

Wanneer het economisch succes of de reputatie van het bedrijf in gedrang komt, mag een leidinggevende ook maatregelen treffen. Een werknemer die zichtbare tatoeages heeft, kan de werkgever bijvoorbeeld uitsluiten voor een functie die in contact komt met klanten en leveranciers.

Twijfel je of je nieuwe outfit past binnen de dresscode? Raadpleeg de kledingvoorschriften van jouw bedrijf, observeer wat je collega’s dragen of vraag de mening van je baas. Onze gouden tip? Speel op zeker!

Bron: Jobat.be