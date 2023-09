Circus Brussels spart met Spirou Charleroi en twee Franse ploegen op Brussels European Tournament

Zaterdag en zondag wordt in het Sportcomplex Neder-Over-Heembeek het Brussels European Tournament betwist. Naast de organiserende club Brussels met de twee Franse ploegen Champagne Basket Châlon-Reims en Denain Voltaire, en Spirou Charleroi op de affiche. De inkom is gratis.

Brussels begint op 24 september aan de BNXT League met een thuismatch tegen Kortrijk Spurs en schakelt in de voorbereiding op de nieuwe campagne een versnelling hoger. Na drie oefenwedstrijden in Frankrijk organiseert het dit weekend het traditionele Brussels European Tournament en in het eigen Sportcomplex in Neder-Over-Heembeek. Coach Serge Crevecoeur kan aan de Brusselse fans tevens de laatste aanwinst presenteren. De Amerikaan Jordan Harris (ex-Kangoeroes Mechelen) viert zijn debuut voor de club uit de hoofdstad.

Ex-Brusselaar

Zaterdag om 18 uur opent Spirou Charleroi de debatten tegen het Franse Champagne Basket Châlon-Reims (Pro B) en om 21 uur neemt Brussels het op tegen Denain Voltaire, ook een ploeg uit de Franse Pro B. Bij Denain Voltaire is onder meer Jonathan Augustin-Fairell aan de slag. In het seizoen 2019-2020 kwam deze Amerikaan nog uit voor Brussels.

Zondag wordt dan om 15 uur de troosting gespeeld en om 18 uur is het tijd voor de finale van de Brussels European Tournament.

Voor de fans van Brussels een uitgelezen kans, de inkom is gratis, om kennis te maken met de nieuwe ploeg met liefst tien nieuwe spelers. Bij de nieuwe gezichten vinden we onder meer Alex Libert, Yannick Desiron, Luka Kotrulja, Brandon Horvath en Jordan Harris.