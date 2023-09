Hugo Siquet opgeroepen voor Rode Duivels, opnieuw geen Vermeeren en Cuypers: ontdek hier de selectie van Domenico Tedesco

De opvallendste naam in de selectie is die van Hugo Siquet. Hij werd vanmorgen nog opgeroepen door de bondscoach, omdat Alexis Saelemakers zich gisteren op training blesseerde bij zijn nieuwe club Bologna. Maar de keuze voor Siquet is niet zomaar. “Hij is uitstekend bezig bij Cercle Brugge en speelde ook een goed EK-u21.”

Na Olivier Deman bij de vorige interlandperiode is er dus een nieuwe Cercle Brugge-speler die kan debuteren. Deman is er zelf ook nu weer bij, maar verkaste inmiddels naar het Duitse Werder Bremen. Voor Hugo Cuypers, Arthur Vermeeren of Mandela Keita is (opnieuw) geen plek in de selectie. Door het uitvallen van Thibaut Courtois is Arnaud Bodart van Standard er dan wel weer bij.

Lukaku erbij

In de aanval is Romelu Lukaku erbij. “Romelu en ik hebben zeer veel contact gehad. Ik was op de hoogte van zijn transfer. Zijn selectie was nooit een issue. We hebben gezien dat hij op en naast het veld heel belangrijk is”, vertelde bondscoach Tedesco daarover. Hij heeft dus nooit gedacht aan een eventuele afwezigheid van zijn spits, die deze jonge selectie op sleeptouw moet nemen.