Drie kinderen besmet met zeldzame varkenslintworm, school roept ouders op om extra waakzaam te zijn

Ook in basisschool Het Molentje in Lier werden 350 leerlingen vrijdag met open armen ontvangen, al ging die ontvangst ook gepaard met een oproep tot waakzaamheid. Net voor de zomervakantie waren er in de school enkele besmettingen met een zeldzame varkenslintworm. De getroffen kinderen zijn intussen helemaal hersteld, maar kinderen en ouders wordt aangeraden om extra waakzaam te zijn.

Drie leerlingen van de lagere school werden in juni getroffen door een besmetting met varkenslintworm. De kinderen waren erg vermoeid, hadden hoofdpijn en kregen ook plots epileptische aanvallen. Uit een MRI-scan bleek dat de larve van de lintworm zich in hun hoofd had genesteld. De kinderen zijn intussen hersteld, maar omdat de lintworm heel besmettelijk en gevaarlijk is, nam de school meteen dringende maatregelen.

“We hebben alle ouders meteen verwittigd en op enkele infomomenten de nodige toelichting gegeven,” zegt directrice Griet Roussau. “We hebben ook alle dokters en ziekenhuizen in Lier en omgeving op de hoogte gebracht. Alle personeelsleden van de school werden ook grondig onderzocht. Niemand van hen was besmet.”

De kinderen die in juni besmet werden met de lintworm kunnen nu niet meer besmet worden en kunnen vrijdag dus in alle rust van hun eerste schooldag genieten. Maar omdat de ‘host’ van de besmetting nog niet gevonden werd, blijft de school alert en raadt ze ouders en leerlingen aan dat ook te zijn.

“Vermoedelijk is de besmetting 1,5 tot 3 jaar geleden in onze school terechtgekomen, maar wie het heeft binnengebracht, is nog niet duidelijk. Het is sinds de jaren 60 geleden dat het in het westen nog voorkwam,” zegt Griet Roussau. Varkenslintworm komt vooral voor in Zuid-Amerika, in Afrika onder de Sahel en in Zuid-Oost Azië. Vermoedelijk heeft iemand het van daaruit mee naar België gebracht.