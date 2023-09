‘The exorcist: believer’ vroeger in de bioscopen uit schrik voor Taylor Swift

Wie zou het halen, de concertfilm van Taylor Swift of de nieuwste ‘Exorcist’-film? Het team achter die laatste wacht het antwoord niet af en vervroegt daarom de releasedatum. Aanvankelijk zouden beide films op dezelfde dag in de Amerikaanse zalen verschijnen.

Donderdag kondigde Taylor Swift aan dat, terwijl ze even bekomt van het intensieve eerste luik van haar feestelijke Eras-tournee, een bijhorende concertfilm in de zalen zal verschijnen. “The Eras Tour is de meest betekenisvolle ervaring van mijn leven tot nu geweest”, klonk het bij de zangeres.

“Ik kondig met plezier aan dat de film binnenkort op het witte doek te zien zal zijn. Toepasselijke outfits, vriendschapsbandjes, meezingen en dansen worden allemaal aangemoedigd.” De film, een registratie van een meer dan drie uur durend concert waarin Swift meer dan 40 nummers zingt uit haar tien albums - ofwel haar tien ‘eras’, haar muzikale tijdperken - verschijnt op 13 oktober in de bioscopen van de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Weekje vervroegd

Op diezelfde dag stond nog een filmpremière op de planning. The exorcist: believer is een vervolg op de horrorklassieker uit 1973, opgehangen aan diens vijftigste verjaardag. Maar gezien de enorme populariteit van Swift - veel fans die niet aan kaartjes voor de concerten te geraken, zijn er als de kippen bij om naar de cinema te trekken - vrezen ze het ergste voor hun eigen bezoekcijfers. Plekjes in de bioscopen zijn sowieso felbegeerd.

Jason Blum, de producent van de film, vatte het alvast sportief op. Met een knipoog maakte hij via sociale media bekend dat de film een weekje vroeger zal worden uitgebracht, vanaf 6 oktober. Zo kan het openingsweekend, cruciaal voor de eindopbrengst, alvast niet gekaapt worden door Swift. “Look what you made me do”, klonk het, een knipoog naar de gelijknamige hit. Afsluiten deed hij met de hashtag #TaylorWins.

Of Taylor Swift: The Eras Tour ook bij ons in de zalen komt, is nog niet bekend.