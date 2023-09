Thaise koning kent ex-premier Shinawatra strafvermindering toe

Thaksin Shinawatra keerde op 22 augustus na vijftien jaar zelfgekozen ballingschap terug naar Thailand. De 74-jarige ex-premier kreeg tijdens zijn afwezigheid acht jaar cel opgelegd wegens corruptie en machtsmisbruik. Hij diende donderdag een verzoek in om koninklijke gratie te krijgen.

Volgens de regering heeft Thaksin Shinawatra als premier opgetreden voor het welzijn van het land en van de bevolking. “Hij is loyaal aan de monarchie”, luidt het. Er wordt ook op gewezen dat de bejaarde ex-premier gezondheidsproblemen heeft die “een behandeling door specialisten in het ziekenhuis nodig maken”.

Bij zijn terugkeer werd Thaksin Shinawatra meteen in de gevangenis opgesloten, maar hij werd na enkele uren al opgenomen in het ziekenhuis omdat dokters bezorgd waren over zijn hart en hoge bloeddruk. Hij wordt daar nog steeds behandeld.

Thaksin Shinawatra verliet zijn land om te ontsnappen aan rechtsvervolging. Hij achtte de aanklachten politiek gemotiveerd.

Hij keerde terug op de dag dat Thailand Srettha Thavisin als nieuwe premier aanstelde. Die is van de partij Pheu Thai, waar Thaksin Shinawatra ook banden mee heeft. Daarom gingen er geruchten dat de oud-premier een deal zou hebben gesloten met de nieuwe regering.