Voor Berg-Op Wijgmaal-coach Jef Lemmens is er ook nog een leven buiten het volleybal: “Het theater en mijn muziek leerden me beter te relativeren”

“Het is een hele fijne groep om te trainen. De groep is al een hele tijd samen en ze hangen goed aan elkaar. Al zijn we wel drie belangrijke spelers kwijt. Owen Boussart en Stefan Milutinovic wagen hun kans bij Feniks Haacht en Arnout Aertgeerts vervoegt zijn broer bij de tweede ploeg. Met Robrecht Kerstens (BOW B), Daan Dehertog en Gert Van Poel (beiden VCV) werden nieuwe spelers aangetrokken. We zijn wel wat kwaliteit kwijt, maar ik geloof dat we zeker weer ambitieus kunnen zijn als de spelers zich wat inspelen. Een plaats in de top vijf is realistisch, maar daar moeten we voor werken. Vorig jaar kende Wijgmaal een uitzonderlijk bekerparcours. Toen schakelden we Hofstade Zemst ook al eens uit. Zondag staat een rematch op het programma. Als je je inschrijft voor de beker, wil je natuurlijk niet in de eerste wedstrijd al het onderspit delven.”

“Ik ben bij Eternit kunnen vertrekken met een positief gevoel. Het was heel fijn om kampioen te spelen, maar de afstand speelde me toch parten. Voor een training was ik al snel meer dan vier uur van huis. Ik beleef heel veel plezier aan het volleybal, maar het hoeft niet te overheersen. Ik ben ook veel bezig met muziek en theater. Het vergt geregeld het betere puzzelwerk, want ik ben ook graag samen met mijn gezin. Jammer genoeg is de oudste dit jaar gestart met voetballen.” (lacht)

“Met ons bandje hebben we weer een fijne zomer achter de rug. We spelen al twintig jaar samen en schuimen de kleinere festivals af. Mijn hobby’s hebben me ook beter leren relativeren. We zijn competitief met het volleybal, maar als je verliest, besef je dat er ook nog andere zaken zijn. Ik verken graag mijn grenzen, zo bracht ik twee jaar geleden nog een kinderboek uit genaamd De vier Ussen. Als er de komende jaren meer tijd vrijkomt, hoop ik ook weer wat theater te regisseren.”