Vrouw (44) gearresteerd na familiedrama, man (51) werd op gewelddadige wijze om het leven gebracht

Buurtbewoners van de Kruisveldstraat zijn geschokt door wat zich donderdag in hun straat heeft afgespeeld. Bij een gezinsdrama is daar een 51-jarige man overleden en een vrouw van 44 werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het parket voert momenteel onderzoek naar de precieze omstandigheden.

Daags na wat er zich donderdagavond in de Kruisveldstraat heeft afgespeeld ontwaakt de buurt met veel vragen. Een man, een vijftiger is daar donderdag overleden en een vrouw van 45 jaar werd in levensgevaar overgebracht naar het OLV-ziekenhuis van Aalst. Volgens het parket werd donderdagavond omstreeks 18.45 uur de politie opgeroepen in verband met een mogelijk incident in een woning in de Kruisveldstraat in Aalst. De kinderen van het gezin kregen geen contact met de ouders en konden de woning niet meer binnen.

De woning in de Kruisveldstraat is verzegeld door de politie. — © bsb

Moordonderzoek

Het parket werd ingelicht en vorderde onmiddellijk een wetsarts en de onderzoeksrechter. Parket, onderzoeksrechter, wetsarts en het labo van de federale politie stapten af ter plaatse.

Volgens de eerste vaststellingen van het parket werd de man op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. “De vrouw werd in opdracht van het parket gearresteerd. Zij bevindt zich momenteel op de dienst intensieve zorgen. Het parket opende een onderzoek lastens de vrouw en vorderde de onderzoeksrechter op verdenking van moord”, luidt het.

Geschokt

De buurt reageert geschokt daags na wat er zich in de straat heeft afgespeeld. “De man was ontzettend vriendelijk en behulpzaam”, reageert overbuurman Gunther Verheuen. “We hebben verschillende keren praatjes gedaan en de bewoners zwaaiden al van ver als ze mij zagen. Bij andere buren kwam hij zelfs het gras afrijden. De man was altijd goedlachs dus we zijn geschrokken dat zoiets net bij hen is gebeurd. Nooit hebben we ruzie gehoord. Het is een schok en dit is vooral erg voor de kinderen die nog thuis woonden”, aldus Gunter.

Gunther Verheuen is geschrokken door wat er zich heeft afgespeeld bij zijn overburen. — © bsb

Volgens Gunter was niet meteen duidelijk dat de man overleden was. “Dat nieuws heb ik pas achteraf vernomen. Wel heb ik gezien dat de vrouw op de bovenste verdieping door het raam naar buiten werd geëvacueerd. Er is veel onduidlijkheid. Een van de kinderen zat even daarvoor nog buiten omdat ze niet naar binnen kon.”

Ook Amraoui Mourad was thuis toen de hulpdiensten ter plaatse snelden. “Dit is verschrikkelijk. Het is hier anders een heel rustige buurt. Dit we hadden nooit verwacht dat zoiets hier zou gebeuren”, stelt hij.